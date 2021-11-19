«Спутник М» начали испытывать на московских школьниках

В Москве начались клинические исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», созданной специально для подростков. Уже 400 школьников получили первый компонент, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной, заверила чиновница. Всего для участия в эксперименте отобраны 3 тыс. подростков, из них 700 прошли необходимое исследование.