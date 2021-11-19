«Спутник М» начали испытывать на московских школьниках
В Москве начались клинические исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», созданной специально для подростков. Уже 400 школьников получили первый компонент, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной, заверила чиновница. Всего для участия в эксперименте отобраны 3 тыс. подростков, из них 700 прошли необходимое исследование.
В интервью каналу «Россия-24» заместитель мэра рассказала, что клинические исследования вакцины проходит на базе двух детских городских больниц и 10 поликлиник. «Спутник М» так же как и «Спутник V» состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы.
В рамках исследования 2,4 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет получат вакцину, а 600 человек - плацебо. Определять в какую именно группу попадет участник эксперимента, медики будут случайным образом. При этом никто из подростков и их родителей не будет знать, в какую именно группу попадет участник. Организатором исследования является Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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