«Спуститесь на землю»: Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни

Комментируя инициативу фракции «Новые люди» запретить оскорбительные названия населённых пунктов, он указал, что в первую очередь «нужно смотреть на историческую составляющую».

По его словам, Шалаву так назвали вовсе «не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции».

Водопьянов также призвал депутатов «спуститься на землю», так как граждане покидают такие населённые пункты не из-за их названия.

«Одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты — это... отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов, аптек... Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов», — заключил он.

Ранее фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором депутаты предлагают запретить использовать в названиях населённых пунктов уничижительных, оскорбительных и принижающих достоинство местных жителей наименований. Например, это села Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Мусорка (Самарская область), Шалава (Ярославская область) и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».