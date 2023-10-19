«Спуститесь на землю»: Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни
Глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, сообщает Газета.Ru.
Комментируя инициативу фракции «Новые люди» запретить оскорбительные названия населённых пунктов, он указал, что в первую очередь «нужно смотреть на историческую составляющую».
По его словам, Шалаву так назвали вовсе «не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции».
Водопьянов также призвал депутатов «спуститься на землю», так как граждане покидают такие населённые пункты не из-за их названия.
«Одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты — это... отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов, аптек... Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов», — заключил он.
Ранее фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором депутаты предлагают запретить использовать в названиях населённых пунктов уничижительных, оскорбительных и принижающих достоинство местных жителей наименований. Например, это села Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Мусорка (Самарская область), Шалава (Ярославская область) и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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