В США суд отклонил апелляцию Илона Маска по делу о публикации сообщений о Tesla
30 апреля 202414:22
Верховный суд США отклонил апелляцию Илона Маска относительно судебного решения, согласно которому его высказывания, касающиеся компании Tesla, должны предварительно одобряться юристом. Об этом сообщила газета The Guardian 29 апреля.
Маск оспаривал данное требование, считая его ограничением свободы слова и «предварительной цензурой» его высказываний.
Это судебное решение было вынесено в связи с сообщениями Маска в социальной сети X (бывшей Twitter) в 2018 году. Тогда он заявлял о намерении выкупить акции Tesla и сделать компанию частной, что вызвало резкие колебания цен на акции.
В итоге Маск не реализовал эти планы, Tesla осталась публичной компанией. Комиссия по ценным бумагам и биржам США постановила, что высказывания Маска о Tesla должны предварительно одобряться адвокатом компании.
Верховный суд отклонил апелляцию Маска, оставив в силе данное решение.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил у красноярской группы OTYKEN три трека для лунного кодекса. Об этом телеканалу «360» заявил продюсер коллектива Андрей Медонос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru