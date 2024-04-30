В США суд отклонил апелляцию Илона Маска по делу о публикации сообщений о Tesla

Верховный суд США отклонил апелляцию Илона Маска относительно судебного решения, согласно которому его высказывания, касающиеся компании Tesla, должны предварительно одобряться юристом. Об этом сообщила газета The Guardian 29 апреля.

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Маск оспаривал данное требование, считая его ограничением свободы слова и «предварительной цензурой» его высказываний.

Это судебное решение было вынесено в связи с сообщениями Маска в социальной сети X (бывшей Twitter) в 2018 году. Тогда он заявлял о намерении выкупить акции Tesla и сделать компанию частной, что вызвало резкие колебания цен на акции.

В итоге Маск не реализовал эти планы, Tesla осталась публичной компанией. Комиссия по ценным бумагам и биржам США постановила, что высказывания Маска о Tesla должны предварительно одобряться адвокатом компании.

Верховный суд отклонил апелляцию Маска, оставив в силе данное решение.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил у красноярской группы OTYKEN три трека для лунного кодекса. Об этом телеканалу «360» заявил продюсер коллектива Андрей Медонос.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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