Лавров с таджикским коллегой обсудили меры безопасности в России

Лавров особо подчеркнул временный характер принятых мер в связи с недавним терактом в «Крокус Сити Холле». Происшедшее стало главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан.

Как отмечается в сообщении МИД России по итогам переговоров, «особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска».



Министры высказались о необходимости бережного отношения к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем, а также к сохранению и укреплению их позитивной динамики.

Ранее в московских аэропортах «застряли» около тысячи граждан Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел страны Шохина Самади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



