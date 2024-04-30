Лавров с таджикским коллегой обсудили меры безопасности в России

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. В ходе беседы российский министр дал подробные разъяснения о мерах безопасности, предпринимаемых в России в соответствии с законодательством для профилактики терроризма, сообщает МИД РФ.

МИД Таджикистана направил ноту российскому послу

Лавров особо подчеркнул временный характер принятых мер в связи с недавним терактом в «Крокус Сити Холле». Происшедшее стало главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан.

Как отмечается в сообщении МИД России по итогам переговоров, «особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска».

Министры высказались о необходимости бережного отношения к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем, а также к сохранению и укреплению их позитивной динамики.

Ранее в московских аэропортах «застряли» около тысячи граждан Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел страны Шохина Самади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТаджикистанСергей ЛавровБезопасностьМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры