Лавров с таджикским коллегой обсудили меры безопасности в России
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. В ходе беседы российский министр дал подробные разъяснения о мерах безопасности, предпринимаемых в России в соответствии с законодательством для профилактики терроризма, сообщает МИД РФ.
Лавров особо подчеркнул временный характер принятых мер в связи с недавним терактом в «Крокус Сити Холле». Происшедшее стало главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан.
Как отмечается в сообщении МИД России по итогам переговоров, «особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска».
Министры высказались о необходимости бережного отношения к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем, а также к сохранению и укреплению их позитивной динамики.
Ранее в московских аэропортах «застряли» около тысячи граждан Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел страны Шохина Самади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru