«Спросите с родителей»: Операторы кикшеринга отвергли желание МВД сократить число самокатов
Вместо того, чтобы закручивать гайки бизнесу, МВД стоило бы повысить меру ответственности для родителей, которые разрешают своим детям использовать электросамокаты, сказала НСН Ксения Эрдман.
Бизнес делает достаточно, чтобы не допустить несовершеннолетних до управления самокатами, однако это возможно с молчаливого согласия родителей, заявила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. МВД объясняет предложение ростом аварийности в 2,6 раза за год: в 26% случаев водители средств индивидуальной мобильности были моложе 18 лет. Однако Эрдман допустила, что вопрос стоит решать не с представителями бизнеса.
«Говорить о том, кто именно виновен в ДТП, исходя из соотношения, очень сложно. Кроме того, основная претензия связана с малолетними, но операторы со своей стороны делают больше, чем возможно, чтобы не допускать их до управления самокатами. Перекладывать ответственность на бизнес за поведение, которое нарушает закон и административное право, нельзя. Мне кажется, роль родителей здесь велика. Мы на 100% знаем, что дети, которые являются водителями прокатных СИМ, делают это с разрешения родителей или других старших товарищей и родственников. Иначе обойти идентификацию через Mos.ID невозможно. Мне кажется, МВД стоит сосредоточиться не на том, чтобы закручивать гайки бизнесу, а на диалоге с родителями. Может быть, повышать меру ответственности для них», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, помимо штрафов нужны и другие меры.
«Если они считают, что штраф в 100 тысяч рублей в Москве за передачу руля несовершеннолетним - недостаточная мера, давайте рассматривать возможность административного наказания в рамках кодекса, либо сообщения в органы по делам несовершеннолетних об этих фактах. Мне кажется, нужно подключать контроль за правильным и корректным исполнением родительских обязанностей», - уточнила Эрдман.
Ранее она также отметила, что идентификация пользователей кикшеринга через «Гоуслуги» — неизбежная мера, которая, в частности, поможет уменьшить количество детских поездок, напоминает «Радиоточка НСН».
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