Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. МВД объясняет предложение ростом аварийности в 2,6 раза за год: в 26% случаев водители средств индивидуальной мобильности были моложе 18 лет. Однако Эрдман допустила, что вопрос стоит решать не с представителями бизнеса.

«Говорить о том, кто именно виновен в ДТП, исходя из соотношения, очень сложно. Кроме того, основная претензия связана с малолетними, но операторы со своей стороны делают больше, чем возможно, чтобы не допускать их до управления самокатами. Перекладывать ответственность на бизнес за поведение, которое нарушает закон и административное право, нельзя. Мне кажется, роль родителей здесь велика. Мы на 100% знаем, что дети, которые являются водителями прокатных СИМ, делают это с разрешения родителей или других старших товарищей и родственников. Иначе обойти идентификацию через Mos.ID невозможно. Мне кажется, МВД стоит сосредоточиться не на том, чтобы закручивать гайки бизнесу, а на диалоге с родителями. Может быть, повышать меру ответственности для них», - сказала она.