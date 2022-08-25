«Спроса не будет»: Аналитики назвали цены на iPhone 14 в России

Ранее стало известно, что 7 сентября состоится презентации iPhone 14. Впервые с 2019 года она пройдет в офлайн-формате. Муртазин заявил, что новые модели айфонов в России не будут пользоваться широким спросом.

«Будет представлено 4 модели, и, насколько мне известно, не будет варианта «mini». В pro-моделях впервые уйдет «челка» с экрана. Это будет основная инновация этого года. Есть незначительные изменения в софте, «железе». Цена – открытый вопрос. В США базовая модель будет стоить от 800 долларов, pro – от 1000. В прошлом году в Европе флагманская модель стоила 1330 долларов. Такая же цена будет и в этом году. Что касается России, то при параллельном импорте цена на pro-модель будет в районе 120-130 тысяч рублей. Это очень дорого, потому массовых продаж не будет, через 2-3 месяца цена снизится до 100-105 тысяч», - сказал Муртазин.