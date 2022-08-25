«Спроса не будет»: Аналитики назвали цены на iPhone 14 в России
Фирменные смартфоны перестали пользоваться спросом у россиян из-за ограничений Apple, сказал НСН аналитик Эльдар Муртазин.
Флагманская модель iPhone 14 будет стоить в России 120-130 тысяч рублей, но телефоны Apple уже не пользуются спросом из-за санкционных ограничений, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что 7 сентября состоится презентации iPhone 14. Впервые с 2019 года она пройдет в офлайн-формате. Муртазин заявил, что новые модели айфонов в России не будут пользоваться широким спросом.
«Будет представлено 4 модели, и, насколько мне известно, не будет варианта «mini». В pro-моделях впервые уйдет «челка» с экрана. Это будет основная инновация этого года. Есть незначительные изменения в софте, «железе». Цена – открытый вопрос. В США базовая модель будет стоить от 800 долларов, pro – от 1000. В прошлом году в Европе флагманская модель стоила 1330 долларов. Такая же цена будет и в этом году. Что касается России, то при параллельном импорте цена на pro-модель будет в районе 120-130 тысяч рублей. Это очень дорого, потому массовых продаж не будет, через 2-3 месяца цена снизится до 100-105 тысяч», - сказал Муртазин.
Аналитики отмечают, что ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%. Так, флагманский iPhone 13 Pro Max на один Тб стал доступен по цене в 179,9 тысяч рублей, вместо 245,9 тысяч – в июле. Модель на 128 Гб памяти упала в цене на 20 тысяч рублей.
«Сейчас iPhone не пользуется спросом из-за ограничений на покупку приложений, отсутствие Apple Pay. Предложение огромное, а спрос маленький, потому и дешевеют», - резюмировал Муртазин.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в эфире НСН заявил, что после того, как Минпромторг разрешил параллельный импорт, «а в реальности легализовал контрафакт, мы получаем на внутреннем рынке абсолютно бесконтрольный сбыт поддельной продукции».
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