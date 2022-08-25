Apple объявила дату презентации iPhone 14

Ожидается, что в рамках мероприятия будут представлены новый iPhone 14, новая модель смарт-часов Apple Watch и обновлённые наушники AirPods Pro.

По информации авторов издания The Verge, которые сослались на полученные от компании приглашения, впервые с 2019 года презентация пройдёт в офлайн-формате в Театре Стива Джобса на территории кампуса Apple.

Ранее смартфоны iPhone, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту, подешевели на 30%, пишут «Известия».