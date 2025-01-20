Новые выбросы мазута обнаружены возле Анапы

Новые выбросы мазута обнаружены в районе Анапы после катастрофы двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря. Об этом информирует МЧС на своих официальных интернет-ресурсах. По данным ведомства, речь идет о незначительных выбросах нефтепродуктов на берег в локации от центрального пляжа курорта до мыса Железный Рог Темрюкского района Кубани.

«Сочи, Адлер или Крым»: Как разлив мазута скажется на курортах Черного моря

За сутки в Краснодарском крае обследовано 220 километров побережья. На береговой линии трех регионов работают 415 межведомственных мониторинговых групп. В общей сложности очищено более 285 километров, удалось собрать около 170 тысяч тонн загрязненного грунта.

Также продолжаются работы по ликвидации разлива мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую вынесло на мель в Краснодарском крае. Вывезено более 2500 тонн загрязненной жидкости. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Крыму, согласно данным МЧС, мониторинг ведется на протяжении 525 километров берега от Керчи до села Портовое.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Черное МореНефтьАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры