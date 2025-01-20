Новые выбросы мазута обнаружены возле Анапы

За сутки в Краснодарском крае обследовано 220 километров побережья. На береговой линии трех регионов работают 415 межведомственных мониторинговых групп. В общей сложности очищено более 285 километров, удалось собрать около 170 тысяч тонн загрязненного грунта.

Также продолжаются работы по ликвидации разлива мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую вынесло на мель в Краснодарском крае. Вывезено более 2500 тонн загрязненной жидкости. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Крыму, согласно данным МЧС, мониторинг ведется на протяжении 525 километров берега от Керчи до села Портовое.

