Финансы, банки и кафе: Кого затронут массовые сокращения в 2026 году
Зулия Лоикова раскрыла НСН, что бизнес начал волну сокращений как подготовку к летнему сезону, когда традиционно снижается активность в деловом сегменте.
Помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, также под сокращение попадут сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
В четвертом квартале 2025 года количество вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала в Москве сократилось на 16% год к году, в Санкт-Петербурге — на 18%, пишет «Коммерсант». К тому же заметно сокращается fashion-ретейл. В 2025 году свой персонал сократили «Снежная Королева», Kari, Gloria Jeans, а Gloria Jeans и O'STIN закрывают магазины по всей России. Лоикова раскрыла, еще сферы экономики и труда затронет сильнее всего.
«Первая падать начала HoReCa – это рестораны, какой-то туризм и так далее. Некоторые компании рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисную меру. Этот тренд мы видим в машиностроении, где такая мера вступит в силу с начала апреля. Снижается трафик в торговых центрах, идет отток, потому что люди экономят деньги. Многие ретейлеры оптимизируют процессы, уходят в онлайн. Есть и дополнительный фактор – это автоматизация. Под сокращение попадут не только промышленность, но и сектор услуг. В первую очередь очень тяжелая ситуация в малом бизнесе - различные кофейни, маленькие отели», - отметила эксперт.
При этом собеседница НСН напомнила, что массовые сокращения в компаниях могут быть также связаны с подготовкой к летнему сезону и, парадоксально, но не всегда помогают сократить расходы на персонал.
«Сокращения – это не локальные решения, это системные перестройки, когда бизнес заранее начинает готовиться к летнему периоду. Летом у нас традиционно идет снижение деловой активности в этом сегменте. Но иногда сокращение штата не всегда означает пропорциональные снижения расходов на персонал. К примеру, Lamoda в прошлом году сократила штат на 10%, но прочие расходы на персонал у компании выросли с 2 млрд до 3 млрд. Получается, что работодатели все-таки перераспределяют ресурсы, возможно, увеличивая затраты на какой-то аутсорсинг», - рассказала она.
Также Лоикова раскрыла, какие еще сектора экономики затронет кризис сокращений.
«В условиях, когда производственники снижают загрузку, а ретейлеры закрывают магазины, мы ожидаем от сектора потребительских товаров, той же промышленности такой же тенденции. Может быть, здесь более привлекательными будут компании с высокой долей ручного труда. Но кризис затронет и финансовый рынок, и страхование, и банковский сектор, и добычу, транспортировку ресурсов, какие-то смежные экспортно-ориентированные отрасли, маркетинг в первую очередь, административный персонал. Возможно, часть инженерно-технических вспомогательных специалистов. Вакансий в кризис всегда становится меньше. Сейчас мы переходим в новую фазу экономики. Это глобальный кризис. У некоторых это уже началось 2-3 года назад. В кризис есть две категории людей: которые реально очень хорошо зарабатывают, и те, которые теряют все, потому что не являются сейчас носителями актуальных компетенций на рынке труда», - отметила она.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что большинство российских IT-компаний сегодня пытаются оптимизироваться, сокращая расходы на сотрудников и инвестиции. При этом он отметил, что увольнения или сокращение вакансий связано не с развитием нейросетей, а с непростыми временами, которые переживает экономика России.
Горячие новости
- Финансы, банки и кафе: Кого затронут массовые сокращения в 2026 году
