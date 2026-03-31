Помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, также под сокращение попадут сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

В четвертом квартале 2025 года количество вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала в Москве сократилось на 16% год к году, в Санкт-Петербурге — на 18%, пишет «Коммерсант». К тому же заметно сокращается fashion-ретейл. В 2025 году свой персонал сократили «Снежная Королева», Kari, Gloria Jeans, а Gloria Jeans и O'STIN закрывают магазины по всей России. Лоикова раскрыла, еще сферы экономики и труда затронет сильнее всего.

«Первая падать начала HoReCa – это рестораны, какой-то туризм и так далее. Некоторые компании рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисную меру. Этот тренд мы видим в машиностроении, где такая мера вступит в силу с начала апреля. Снижается трафик в торговых центрах, идет отток, потому что люди экономят деньги. Многие ретейлеры оптимизируют процессы, уходят в онлайн. Есть и дополнительный фактор – это автоматизация. Под сокращение попадут не только промышленность, но и сектор услуг. В первую очередь очень тяжелая ситуация в малом бизнесе - различные кофейни, маленькие отели», - отметила эксперт.

При этом собеседница НСН напомнила, что массовые сокращения в компаниях могут быть также связаны с подготовкой к летнему сезону и, парадоксально, но не всегда помогают сократить расходы на персонал.

«Сокращения – это не локальные решения, это системные перестройки, когда бизнес заранее начинает готовиться к летнему периоду. Летом у нас традиционно идет снижение деловой активности в этом сегменте. Но иногда сокращение штата не всегда означает пропорциональные снижения расходов на персонал. К примеру, Lamoda в прошлом году сократила штат на 10%, но прочие расходы на персонал у компании выросли с 2 млрд до 3 млрд. Получается, что работодатели все-таки перераспределяют ресурсы, возможно, увеличивая затраты на какой-то аутсорсинг», - рассказала она.