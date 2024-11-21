Спрос на шахтеров в России за год вырос более чем вдвое

За последний год спрос на шахтеров в России вырос на 107%, показало исследование сервиса «Авито работа».

Согласно данным, работодатели готовы платить специалистам в среднем 84 501 рубль в месяц с учетом полной занятости. Отмечается, что самое высокое зарплатное предложение в добывающей промышленности в октябре было у бурильщиков – 123 013 рублей в месяц за полный рабочий день (+28% год к году). Также бурильщики заняли второе место по приросту числа открытых вакансий в своей сфере. Спрос на бурильщиков вырос на 74% по сравнению с прошлым годом.

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Указывается, что в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов добывающей отрасли также вошли сварщики и монтажники. Им готовы платить в среднем порядка 100 708 и 110 171 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года потребность российской экономики в работниках выросла на 10%, составив 2,7 миллиона человек. Рекрутинговый ресурс hh.ru уточнил, что наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в сферах IT, строительстве и розничной торговле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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