Спрос на шахтеров в России за год вырос более чем вдвое

Указывается, что в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов добывающей отрасли также вошли сварщики и монтажники. Им готовы платить в среднем порядка 100 708 и 110 171 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года потребность российской экономики в работниках выросла на 10%, составив 2,7 миллиона человек. Рекрутинговый ресурс hh.ru уточнил, что наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в сферах IT, строительстве и розничной торговле, передает «Радиоточка НСН».

