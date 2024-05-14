Спрос на отдых в Крыму у россиян вырос на 50%
Спрос на отдых в Крыму летом 2024 года вырос на 50% среди россиян по сравнению с летом 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, как правило, соотечественников интересуют подходящие для семейного отдыха отели, в которых хорошо развита курортная инфраструктура, а к услугам постояльцев предлагаются санатории с лечебными программами.
В свою очередь председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова заявила в интервью порталу TourDom, что наибольшим спросом у россиян пользуются крымские четырех- и пятизвездочные отели. При этом подходящих под эти критерии гостиниц в регионе не хватает, конкуренция между отелями весьма высокая. Постепенно растет популярность и малых гостевых домов, добавила она.
Ранее сообщалось, что российские туристы в мае 2024 года устремились на курорты Турции, эту страну для отдыха в этот период выбрали 46% граждан
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на отдых в Крыму у россиян вырос на 50%
- Умер журналист Максим Кононенко
- Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
- СМИ: Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
- МВД Франции: Эстафету олимпийского огня пытались сорвать 32 раза
- «Вторичное отношение»: Почему сотрудники полиции уходят из профессии
- Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»
- Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
- Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова
- Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru