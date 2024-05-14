Спрос на отдых в Крыму у россиян вырос на 50%

По его словам, как правило, соотечественников интересуют подходящие для семейного отдыха отели, в которых хорошо развита курортная инфраструктура, а к услугам постояльцев предлагаются санатории с лечебными программами.

В свою очередь председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова заявила в интервью порталу TourDom, что наибольшим спросом у россиян пользуются крымские четырех- и пятизвездочные отели. При этом подходящих под эти критерии гостиниц в регионе не хватает, конкуренция между отелями весьма высокая. Постепенно растет популярность и малых гостевых домов, добавила она.

Ранее сообщалось, что российские туристы в мае 2024 года устремились на курорты Турции, эту страну для отдыха в этот период выбрали 46% граждан

