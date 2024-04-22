«Давление США»: В АТОР объяснили отказ Турции пускать россиян в Мексику

Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines все чаще не пускает россиян на борт в Мексику из-за давления США, предположил в интервью НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, даже МИД РФ не может повлиять на эту ситуацию.

Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей, передает Telegram-канал Shot. Россиянин вылетел бортом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. По его словам, было отказано ещё нескольким пассажирам с российскими паспортами под предлогом того, что у граждан якобы "маленькая история путешествия".