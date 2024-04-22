«Давление США»: В АТОР объяснили отказ Турции пускать россиян в Мексику
Артур Мурадян и Дмитрий Арутюнов в эфире НСН призвали россиян отказаться от поездок в Латинскую Америку через Стамбул.
Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines все чаще не пускает россиян на борт в Мексику из-за давления США, предположил в интервью НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, даже МИД РФ не может повлиять на эту ситуацию.
Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей, передает Telegram-канал Shot. Россиянин вылетел бортом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. По его словам, было отказано ещё нескольким пассажирам с российскими паспортами под предлогом того, что у граждан якобы "маленькая история путешествия".
«Да, такие случаи происходят постоянно. Сейчас это уже тысяча человек, кого не пустили на борт до Мексики из Стамбула. Преимущественно этим занимается турецкий перевозчик Turkish Airlines. Возможно, здесь есть давление США. Все-таки Мексика – это основной канал незаконной миграции в США. Сейчас АТОР рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами в Латинскую Америку, потому что не пускают не только в Мексику, а также в Аргентину. Самый надежный маршрут – через Эмираты, Катар. До этого момента не пускали пассажиров без багажа, с чистыми паспортами или без обратных билетов, сейчас это все не имеет значения», - отметил он.
Мурадян уверен, что действия турецкой компании расходятся с официальной позицией властей Мексики.
«Здесь есть элемент самоуправства со стороны турецких перевозчиков, потому что Мексика вполне самодостаточная страна, чтобы самой решать, кто имеет право посещать ее. За полгода зафиксировано уже около 60 тысяч визитов россиян в Мексику. При этом я не могу сказать, что мексиканская туриндустрия не заинтересована в российских туристах. Есть большой фактор диссонанса между желанием властей и правилами въезда. Напомню, что все, кто получил отказ, имели электронное разрешение на въезд. Здесь перевозчики отказывают именно в Стамбуле, чтобы усложнить судебные споры с пассажирами из России. Никакие официальные бумаги не дают, а в суде у нас отвечать формально перевозчику буде легче – они же на борт пустили. Эта ситуация вряд ли решится быстро даже после обращения МИД к турецкой стороне», - подчеркнул он.
Со своей стороны, генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что авиакомпания просто не хочет брать риски на себя в случае отказа россиянам на границе.
«Это связано с опасениями Turkish Airlines, так как если человека в страну не примут, перевозчику придется обратно его везти за свой счет. Большое количество россиян уезжало в Аргентину рожать, потом многих разворачивали, теперь авиакомпания просто перестраховывается. Бывают случаи, когда наши граждане приезжают в Мексику с целью перейти американскую границу. Но пока это единичные случаи отказов все-таки, через Стамбул очень много туристов проезжают, подобные отказы случаются раз или два в месяц», - объяснил он.
По его словам, турист может подать в суд и компенсировать свои расходы, в каждом случае будут выясняться причины отказа.
«Туристы летят обычно двумя разными билетами с пересадкой. Поэтому в момент посадки в сторону Стамбула отказать россиянину нельзя, нет никаких оснований. Турист может предъявить претензии, но все зависит от того, по какой причине не пустили. Бывают пассажиры, которые невменяемые, ситуации бывают разные. Возможно, у человека не было обратного билета или брони в отеле. Сначала нужно обратиться за разъяснениями в авиакомпанию, а дальше в суд, чтобы компенсировать свои затраты», - заключил собеседник НСН.
Ранее русскому парню с немецким гражданством предложили лететь на отдых в Мексику без родителей, так как у них были только российские паспорта, напоминает «Радиоточка НСН».
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