Спрос на новостройки рухнул в Москве

Отмечается, что за первые четыре месяца 2024 года были заключены 25,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) (с учетом нежилой недвижимости — 42 тысячи таких договоров), что примерно на 5% меньше, чем в январе-апреле 2023 года.

Количество сделок с новостройками в Москве в апреле 2024 года достигло 7900, что на 16% меньше, чем в апреле 2023 года. С учетом нежилой недвижимости фиксируется еще более сильное снижение — на 23%.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что спрос на ипотеку в России сокращается на фоне отмены льготной программы кредитования и роста стоимости квадратных метров.

