Спрос на новостройки рухнул в Москве
Продажи квартир в московских новойстройках упали в январе-апреле 2024 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на управление Росреестра по городу Москве.
Отмечается, что за первые четыре месяца 2024 года были заключены 25,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) (с учетом нежилой недвижимости — 42 тысячи таких договоров), что примерно на 5% меньше, чем в январе-апреле 2023 года.
Количество сделок с новостройками в Москве в апреле 2024 года достигло 7900, что на 16% меньше, чем в апреле 2023 года. С учетом нежилой недвижимости фиксируется еще более сильное снижение — на 23%.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что спрос на ипотеку в России сокращается на фоне отмены льготной программы кредитования и роста стоимости квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru