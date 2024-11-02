Спрос на китайский коммерческий транспорт вырос на 142% за год
Спрос на новый коммерческий транспорт китайского производства увеличился на 142% за год. Об этом сообщило издание «Известия».
При этом на российском рынке доля китайских брендов подросла за год на 4% и превысила отметку в 30%. По сравнению с осенью прошлого года количество предложений выросло на 106%.
Как отметили представители сервиса «Авито.Спецтехника», китайская техника занимает лидирующие позиции в категориях грузовиков и седельных тягачей (свыше 70%). При этом доля отечественных автомобилей в ряде категорий — лишь примерно 6%.
Ранее стало известно, что таксисты в России массово жалуются на низкое качество китайских машин, которые необходимо чаще ремонтировать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru