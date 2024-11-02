Спрос на китайский коммерческий транспорт вырос на 142% за год

При этом на российском рынке доля китайских брендов подросла за год на 4% и превысила отметку в 30%. По сравнению с осенью прошлого года количество предложений выросло на 106%.

Как отметили представители сервиса «Авито.Спецтехника», китайская техника занимает лидирующие позиции в категориях грузовиков и седельных тягачей (свыше 70%). При этом доля отечественных автомобилей в ряде категорий — лишь примерно 6%.

Ранее стало известно, что таксисты в России массово жалуются на низкое качество китайских машин, которые необходимо чаще ремонтировать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

