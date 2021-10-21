На Кубани ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в период нерабочей недели в регионе «будут рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы», сообщает пресс-служба краевого правительства.
На заседании оперативного штаба региона он отметил, что на Кубани нерабочие дни вводятся с 30 октября по 7 ноября. По словам губернатора, в этот период многие россияне могут приехать в край на отдых, в связи с чем необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания.
«Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR-кодов. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем», - подчеркнул Кондратьев.
Также губернатор Краснодарского края добавил, что дополнительные нерабочие дни в регионе вводить не планируется.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства и объявил по всей стране нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщает RT. При этом региональные власти могут как ввести их раньше, так и продлить.
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