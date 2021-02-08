У жителя Петербурга забрали львенка
Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора забрали у жителя Петербурга молодую львицу Киару, которую использовали для фотосессий, передает «Интерфакс».
Владельцем животного является индивидуальный предприниматель, по документам животному более года, но ветеринары считают, что львенку не более полугода. Сейчас Киара находится в центре реабилитации диких животных, увечий и повреждений у нее нет.
По действующему законодательству, запрещенные к содержанию в неволе животные могут находиться у владельцев до своей естественной смерти, если куплены до 1 января 2020 года.
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