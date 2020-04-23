Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить в период майских праздников. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. При этом, он подчеркнул, что в регионах это произойдет позже – скорее всего, в конце мая. По словам вакцинолога, это объясняется тем, что регионах РФ эпидпроцесс начался позднее, чем в столице, сообщает телеканал 360.
Напомним, по данным на четверг, 23 апреля, в России официально зарегистрировано 62 773 человек. Больше всего заразившихся — в Москве, где зафиксировано 33 940 случаев коронавируса.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся достаточно сложной. По его словам, какие-либо выводы можно сделать, проанализировав статистику по инфицированию за неделю.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможно выходе Россия на плато по заражению COVID-19. Ранее сегодня оперативно штаб сообщил, что число инфицированных в нашей стране выросло до 62 773. При этом прибавка за сутки постепенно снижается.
Между тем, по мнению директора Федерального медико-биологического агентства РФ, экс-главы Минздрава Вероники Скворцовой, наша страна недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до кона апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru