Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить в период майских праздников. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. При этом, он подчеркнул, что в регионах это произойдет позже – скорее всего, в конце мая. По словам вакцинолога, это объясняется тем, что регионах РФ эпидпроцесс начался позднее, чем в столице, сообщает телеканал 360.

Напомним, по данным на четверг, 23 апреля, в России официально зарегистрировано 62 773 человек. Больше всего заразившихся — в Москве, где зафиксировано 33 940 случаев коронавируса.