«Спрашивать вдвойне!»: Депутат Драпеко назвала условие для снятия статуса иноагента
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заявила НСН, что человек с таким статусом должен действиями доказать, что он на стороне России.
Порядок снятия статуса иноагента должен быть прописан в законодательстве для всех граждан, но действия медийных личностей нужно оценивать более строго из-за их влияния на общество, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать шанс иноагентам раскаяться перед россиянами. Кузнецов отметил, что деятели культуры вообще не обязаны иметь какую-то политическую позицию. Драпеко отметила, что возможность снятия статуса иноагента должна быть у всех граждан вне зависимости от медийности.
«Конечно, порядок снятия статуса иноагента в законодательстве должен быть прописан, но он должен распространяться на всех граждан РФ. Такие случаи уже есть. У меня ощущение, что Меладзе ляпнул, а потом долго каялся, я не уверена, что это его позиция по поводу Украину. Его просто вынудили это сказать. Поэтому да, должен быть какой-то вариант решения проблемы. Иноагенты должны действием доказать, что они на нашей стороне, работать должны на нас», - сказала Драпеко.
При этом депутат призвала не делать никаких поблажек медийным личностям, с которых спрашивать нужно больше из-за их влияния на массы.
«Я не согласна с тем, что деятели культуры не должны иметь политической позиции. Художники и вообще все медийные личности несут большую ответственность, чем обычные граждане. Если мы обычного гражданина штрафуем и арестовываем за перепост мнения кого-либо, то с деятеля культуры мы должны спрашивать вдвойне, потому что он понимает свое влияние на общество, иначе бы он не публиковал посты, обращенные к своим читателям», - объяснила она.
В январе в соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе продолжил лозунг украинских националистов, выступая на концерте в Дубае. После этого его концерты в России были отменены. В марте руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли певец Валерий Меладзе украинскую армию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на фоне ситуации на Украине
- Губернатор предупредил о тренировочных стрельбах военных в Севастополе
- Белый дом не смог подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины
- Рябков: Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты
- В Госдуму внесен законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
- Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова
- Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение ВС России
- ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Геленджике
- СМИ: В Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев
- Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru