«Спрашивать вдвойне!»: Депутат Драпеко назвала условие для снятия статуса иноагента

«Конечно, порядок снятия статуса иноагента в законодательстве должен быть прописан, но он должен распространяться на всех граждан РФ. Такие случаи уже есть. У меня ощущение, что Меладзе ляпнул, а потом долго каялся, я не уверена, что это его позиция по поводу Украину. Его просто вынудили это сказать. Поэтому да, должен быть какой-то вариант решения проблемы. Иноагенты должны действием доказать, что они на нашей стороне, работать должны на нас», - сказала Драпеко.

При этом депутат призвала не делать никаких поблажек медийным личностям, с которых спрашивать нужно больше из-за их влияния на массы.

«Я не согласна с тем, что деятели культуры не должны иметь политической позиции. Художники и вообще все медийные личности несут большую ответственность, чем обычные граждане. Если мы обычного гражданина штрафуем и арестовываем за перепост мнения кого-либо, то с деятеля культуры мы должны спрашивать вдвойне, потому что он понимает свое влияние на общество, иначе бы он не публиковал посты, обращенные к своим читателям», - объяснила она.

В январе в соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе продолжил лозунг украинских националистов, выступая на концерте в Дубае. После этого его концерты в России были отменены. В марте руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли певец Валерий Меладзе украинскую армию, передает «Радиоточка НСН».