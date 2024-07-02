Рогов заявил, что ВСУ готовят «сюрприз» в Запорожье к выборам в США
Владимир Рогов сообщил НСН, что попытки украинских диверсантов появиться на левом берегу Днепра являются частью пиар-стратегии Владимира Зеленского, однако у ВСУ достаточно людей и вооружения для масштабной диверсии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны на масштабную провокацию на запорожском направлении и могут совершить ее в попытке повысить рейтинг кандидата президента в США Джо Байдена, сообщил НСН глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ продолжают пытаться забросить диверсантов на лодках через Днепр, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо. В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ пытаются забросить ударные дроны в тыл российским силам у берега бывшего Каховского водохранилища. По словам Рогова, это не первые подобные попытки.
«Попытки украинских диверсантов появиться на левом берегу Днепра, чтобы совершить диверсии и теракты – постоянная тактика Зеленского, чтобы скармливать данные новостные сюжеты на подконтрольной Киеву территории, как успех. Это демонстрирует, что инициатива в руках Зеленского, хотя все совсем не так. Подобная тактика - логичные составляющие информационно-психологической войны, которую, как профессиональные пиарщики, ведут представители режима Зеленского. Это люди, понимающие, что можно продавать Западу, терпя при этом поражения на фронтах. Рано или поздно они могут совершить и большую провокацию, будь то попытка захвата Запорожской атомной электростанции или высадка десанта в Крыму. Что-то такое, скорее всего, предпримут с привязкой к американским выборам, чтобы хоть как-то реанимировать падающий рейтинг Байдена», - заявил он.
По словам собеседника НСН, ВСУ не испытывает нехватки вооружения или живой силы, однако мобилизованные украинцы не спешат демонстрировать боевой дух.
«С техникой у них, к сожалению, все в порядке, как и с возможностью использовать новые виды вооружения: новые западные ракеты или дроны-камикадзе. Эти дроны сейчас буквально закрывают небо на передовой, их так много, что зачастую даже днем становится темнее на Времевском или Ореховском направлении Запорожского фронта. Мобилизация на Украине тоже идет своим чередом, людей хватают на улицах, отправляют на убой. Мобилизационный ресурс еще есть, но люди не хотят убивать, тем более не хотят умирать за Зеленского. Это очевидно, прежде всего для оккупационного режима, засевшего в Киеве. Поэтому и пошла риторика неких возможных переговоров, поиска мира. Также звучат и слова о том, что они и так победили, ведь столица за ними, как и значительная часть левого берега», - заключил он.
Ранее сообщалось, что военнослужащие третьего батальона 110 бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении. Их насильно мобилизовали, а собственные офицеры бросили бойцов на произвол судьбы, напоминает «Радиоточка НСН».
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