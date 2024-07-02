Рогов заявил, что ВСУ готовят «сюрприз» в Запорожье к выборам в США

ВСУ продолжают пытаться забросить диверсантов на лодках через Днепр, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо. В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ пытаются забросить ударные дроны в тыл российским силам у берега бывшего Каховского водохранилища. По словам Рогова, это не первые подобные попытки.

«Попытки украинских диверсантов появиться на левом берегу Днепра, чтобы совершить диверсии и теракты – постоянная тактика Зеленского, чтобы скармливать данные новостные сюжеты на подконтрольной Киеву территории, как успех. Это демонстрирует, что инициатива в руках Зеленского, хотя все совсем не так. Подобная тактика - логичные составляющие информационно-психологической войны, которую, как профессиональные пиарщики, ведут представители режима Зеленского. Это люди, понимающие, что можно продавать Западу, терпя при этом поражения на фронтах. Рано или поздно они могут совершить и большую провокацию, будь то попытка захвата Запорожской атомной электростанции или высадка десанта в Крыму. Что-то такое, скорее всего, предпримут с привязкой к американским выборам, чтобы хоть как-то реанимировать падающий рейтинг Байдена», - заявил он.