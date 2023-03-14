«Спортмастер» в Москве могут оштрафовать за утечку данных клиентов

Компанию «Спортмастер» могут привлечь к ответственности за нарушения при работе с персональными данными. Протокол об административном правонарушении прошёл регистрацию в одном из участков мирового суда Черемушкинского района российской столицы.

Как передает «Интерфакс», суд рассмотрит материалы по существу 4 апреля. Протокол подало подразделение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Компанию могут оштрафовать на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.