«Спортмастер» в Москве могут оштрафовать за утечку данных клиентов
Компанию «Спортмастер» могут привлечь к ответственности за нарушения при работе с персональными данными. Протокол об административном правонарушении прошёл регистрацию в одном из участков мирового суда Черемушкинского района российской столицы.
Как передает «Интерфакс», суд рассмотрит материалы по существу 4 апреля. Протокол подало подразделение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Компанию могут оштрафовать на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.
Информация об утечке данных клиентов «Спортмастера» в Москве появилась в начале этого года. Как отмечает НСН, руководство сети магазинов спорттоваров подтвердила данный факт. Злоумышленники получили доступ к архиву с именами, датами рождения, номерами телефонов и адресами электронной почты клиентов.
«Спортмастер» пообещал провести работу по устранению уязвимости в защите баз данных для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.
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