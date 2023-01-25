В «Спортмастере» предрекли проблемы Decathlon с продажей бизнеса

По его словам, рынок спортивных товаров адаптировался к новым условиям, нехватки товаров нет, цены растут лишь с поправкой на инфляцию.

«Рынок адаптировался, сегодня на рынке достаточно товаров для спорта и отдыха разных ценовых групп. Государство дало возможность работать по параллельному импорту. Были проблемы с логистикой, доставкой и оплатой товаров, но сегодня все нормализовалось. Мы этот неудобный для нас процесс изменения цепей поставок прошли, товары в магазинах все есть, недостатка не ощущается. По ценам я могу сказать только за «Спортмастер», на наш взгляд, все в пределах погрешности инфляции. Да, мы потратили какие-то дополнительные средства на логистику, но мы не ставим задачу на этом заработать и повысить цену. Все должно быть доступно для потребителя, иначе смысл бизнеса теряется. Потребитель сегодня выбирает и онлайн, и оффлайн», - подчеркнул собеседник НСН.

Крупные зарубежные сети магазинов одежды, которые приостановили деятельность в России, могут потерять $800 млн в случае полного ухода с российского рынка, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, японская Uniqlo и французская Decathlon могут потерять примерно по $150—170 млн.

