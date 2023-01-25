В «Спортмастере» предрекли проблемы Decathlon с продажей бизнеса
Управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов сказал в эфире НСН, что рынок ничего не потеряет с уходом французской компании, нехватки товаров нет, работает параллельный импорт.
Окончательный уход компании Decathlon с российского рынка никак не скажется на потребителях, рынок уже успел адаптироваться к новым условиях, товаров во всех ценовых сегментах достаточно, заявил член правления Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов в разговоре с НСН.
Накануне стало известно, что французский ретейлер спортивных товаров Decathlon, закрывший свои магазины в России еще летом 2022 года, теперь решил их продать и ищет покупателя. Агибалов объяснил, почему компании будет сложно продать свой бизнес.
«Это их выбор, их решение. Мы видим, что некоторые компании уходят, их место быстро занимается другими компаниями – российскими производителями, другими производителями. Потребитель не потеряет от этого ничего, у Decathlon были товары собственных торговых марок, там не было известных брендов. Наш российский потребитель ничего не потеряет. Да, они продают свои магазины, но я не вижу, чтобы стояла очередь, кто первый купит. Это такие площади, которые строились рядом с торговыми центрами, это их выбор был. Когда вы приходите в торговый центр, целесообразно найти там то, что необходимо для себя и семьи, а выходить на улицу и идти в соседнее здание не совсем удобно для потребителя», - рассказал он.
По его словам, рынок спортивных товаров адаптировался к новым условиям, нехватки товаров нет, цены растут лишь с поправкой на инфляцию.
«Рынок адаптировался, сегодня на рынке достаточно товаров для спорта и отдыха разных ценовых групп. Государство дало возможность работать по параллельному импорту. Были проблемы с логистикой, доставкой и оплатой товаров, но сегодня все нормализовалось. Мы этот неудобный для нас процесс изменения цепей поставок прошли, товары в магазинах все есть, недостатка не ощущается. По ценам я могу сказать только за «Спортмастер», на наш взгляд, все в пределах погрешности инфляции. Да, мы потратили какие-то дополнительные средства на логистику, но мы не ставим задачу на этом заработать и повысить цену. Все должно быть доступно для потребителя, иначе смысл бизнеса теряется. Потребитель сегодня выбирает и онлайн, и оффлайн», - подчеркнул собеседник НСН.
Крупные зарубежные сети магазинов одежды, которые приостановили деятельность в России, могут потерять $800 млн в случае полного ухода с российского рынка, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, японская Uniqlo и французская Decathlon могут потерять примерно по $150—170 млн.
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