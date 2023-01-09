«Спортмастер» признал утечку данных покупателей

Администрация сети магазинов «Спортмастер» подтвердила утечку данных клиентов. В руках злоумышленников оказался архив с именами, датами рождения, номерами телефонов и адресами электронной почты покупателей. Об этом признались РБК в пресс-службе торговой организации.

Уточняется, что платёжные сведения, логины и пароли пользователей остались в неприкосновенности. Компания начала внутреннее расследование по факту происшествия. Вместе с тем, данные могут оказаться уже не актуальными: согласно предварительной оценке, она могла обрабатываться ещё в 2019 году.