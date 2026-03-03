Армия России освободила Бобылевку и Веселянку

Силовики предотвратили теракт в Екатеринбурге 40% рейсов отменены на Ближнем Востоке за последние несколько дней Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров Председатель Госдумы запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенничеством Завершена работа над новым единым государственным учебником по истории