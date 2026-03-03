Армия России освободила Бобылевку и Веселянку

Вооруженные силы России освободили село Бобылевка в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Контроль над населенным пунктом был установлен в результате активных и решительных действий группировки войск «Север», пишет RT.

Кроме того, армия России освободила село Веселянка в Запорожской области. Территорию взяла под свой контроль группировка войск «Днепр».

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенных пунктов Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости
