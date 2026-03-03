Армия России освободила Бобылевку и Веселянку
3 марта 202612:17
Вооруженные силы России освободили село Бобылевка в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Контроль над населенным пунктом был установлен в результате активных и решительных действий группировки войск «Север», пишет RT.
Кроме того, армия России освободила село Веселянка в Запорожской области. Территорию взяла под свой контроль группировка войск «Днепр».
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенных пунктов Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
