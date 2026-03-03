МИД Китая: Иран не разрабатывает ядерное оружие

Иран не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Как напомнила дипломат, Тегеран неоднократно подтверждал отсутствие намерений работать над таким вооружением, а в последнее время проводил серьезные и искренние переговоры с США.

«Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия», - заявила Мао Нин.

Дипломат отметила, что Китай последовательно выступает за мирное урегулирование ядерной проблемы Ирана с помощью диалога и переговоров и уважает законное право республики на мирное использование атомной энергии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы находился в двух неделях от получения ядерного оружия, и на основании этих данных по республике был нанесен удар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

