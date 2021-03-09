Спор чеченского экс-прокурора с медиакомпанией перенесен из-за «Спутника V»

В 2017 году Ura.ru опубликовало на своем сайте новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. После этого Залзаев подал иск в Урус-Мартановский районный суд, где на протяжении многих лет работал гособвинителем. Ему удалось взыскать с агентства 15 млн рублей в качестве моральной компенсации. Владельцы издания назвали сумму беспрецедентной для российской судебной практики. Также медиакомпания считает, что компенсация была назначена с нарушением российского законодательства.

По мнению екатеринбургского адвоката Ивана Кадочникова, отказ бывшего чеченского прокурора явиться в суд может негативно сказаться на его позициях в процессе.

«Ссылаясь на плохое самочувствие после прививки „Спутник V“, Залзаев демонстрирует „процессуальную пассивность“. Верховный суд Чечни может негативно отнестись к такому поведению экс-прокурора», — заявил юрист, добавив, что в апелляционной инстанции неявка одной из сторон не обязывает суд переносить слушание, поэтому решение может быть принято без Залзаева.

