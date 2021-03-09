Спор чеченского экс-прокурора с медиакомпанией перенесен из-за «Спутника V»
Верховный суд Чеченской республики вновь перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего прокурора Мурата Залзаева против сетевого издания Ura.ru. Теперь судебное заседание должно состояться 25 марта.
Как сообщили в суде, сегодняшнее заседание не состоялось из-за неявки Залзаева в суд по причине «иммунной реакции на вторую часть вакцины “Спутник V”». Ранее рассмотрение апелляции было назначено на 18 февраля, однако было перенесено на 9 марта.
В 2017 году Ura.ru опубликовало на своем сайте новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. После этого Залзаев подал иск в Урус-Мартановский районный суд, где на протяжении многих лет работал гособвинителем. Ему удалось взыскать с агентства 15 млн рублей в качестве моральной компенсации. Владельцы издания назвали сумму беспрецедентной для российской судебной практики. Также медиакомпания считает, что компенсация была назначена с нарушением российского законодательства.
По мнению екатеринбургского адвоката Ивана Кадочникова, отказ бывшего чеченского прокурора явиться в суд может негативно сказаться на его позициях в процессе.
«Ссылаясь на плохое самочувствие после прививки „Спутник V“, Залзаев демонстрирует „процессуальную пассивность“. Верховный суд Чечни может негативно отнестись к такому поведению экс-прокурора», — заявил юрист, добавив, что в апелляционной инстанции неявка одной из сторон не обязывает суд переносить слушание, поэтому решение может быть принято без Залзаева.
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