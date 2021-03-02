СПЧ обратился в прокуратуру из-за 15-миллионного иска к СМИ

Павел Гусев в статусе главы комиссии по СМИ в Совете по правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку иску экс-прокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурата Залзаева к информационному агентству Ura.ru. Отмечается, что пока реакции нет.

Залзаев ранее подал к Ura.ru иск на 15 миллионов рублей о компенсации морального вреда за публикацию о ДТП с его участием в 2017 году. Тогда погибли два человека. Залзаев посчитал, что публикация испортила ему карьеру – он вынужден был уволиться.

Урус-Мартановский районный суд, где он раньше работал гособвинителем, встал на сторону Залзаева. Редакция Ura.ru обжалует решение Верховном суде Чечни. Её представители считают, что взыскание столь огромной суммы за небольшую публикацию может послужить негативным прецедентом.

Павел Гусев ранее также обращался в суд, прокуратуру и правительство Чечни с просьбой прекратить уничтожение агентства»: он считает иск на такую сумму экономическим давлением.

