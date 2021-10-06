«Сплюньте!» В «Комитете солдатских матерей России» открестились от иноагентов
В комитете прояснили различие между двумя организациями, которые занимаются защитой прав военнослужащих.
Организация, которая объявила о прекращении помощи военнослужащим в Санкт-Петербурге, не имеет отношения к общероссийскому комитету солдатских матерей, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее «Солдатские матери Санкт-Петербурга» заявили об изменении формата своей работы. В обращении на сайте организации указано, что в соответствии с новыми требованиями ФСБ организацию могут признать иноагентом за распространение сведений о преступлениях и психологической обстановке в конкретных подразделениях. В связи с этим организация объявила о закрытии направления по работе с военнослужащими. При этом о полном прекращении деятельности в тексте не сказано.
«Мы - "Комитет солдатских матерей России", а это "Солдатские матери Санкт-Петербурга", они к нам вообще не имеют никакого отношения. Я полагаю, что эта организация имеет вливание денежных средств из иностранных государств, поэтому они и прекращают свою деятельность. Обязательным условием [для включения в реестр НКО-иноагентов] является поступление денежных средств на расчетные счета организации из иностранных государств», - сказал Латынин.
В настоящий момент в реестр НКО-иноагентов, опубликованный на сайте Минюста РФ, не входит ни одна из перечисленных организаций, однако в 2014 году «Солдатские матери Санкт-Петербурга» попадали в реестр иностранных агентов. Это случилось на фоне задержания Службой безопасности Украины (СБУ) российских десантников после пересечения российско-украинской границы. 23 октября 2015 года организация была исключена из перечня.
«Коверкать законодательство можно как угодно и излагать его так, как излагают "Солдатские матери Санкт-Петербурга", но мы-то с вами должны понимать, что они, наверное, юридически грамотные, и закрывают они свою организацию по причине того, что боятся. Боятся чего? Того, что они финансируются как раз иностранными государствами. Мы такого финансирования не имеем и не планируем закрываться. Тьфу-тьфу, сплюньте!», - заявил юрист комитета.
Ранее ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН заявил о необходимости создания в армии общественных институтов, которые могли бы направлять деятельность офицеров.
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