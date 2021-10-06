«Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратят помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах»

Ранее ФСБ опубликовала перечень из 60 пунктов, в котором указана не составляющая гостайну информация о состоянии российской армии и ходе космических исследований, передача которой зарубежным организациям или людям может стать поводом для присвоения статуса иностранного агента, напоминает RT.

Как отметили в «Солдатских матерях», часть пунктов этого перечня напрямую касается деятельности организации.

«По сути, данные списки продолжают тренд на закрытие армии от общества, намеченный в нашей стране ещё несколько лет тому назад. Ситуация в вооружённых силах России не становится лучше <...> И вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы теми путями, которыми это принято делать в открытых обществах (с привлечением общества, независимых экспертов и правозащитников), власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать», — говорится в обращении, опубликованном на сайте организации.

Правозащитники отмечают, что в соответствии с новыми требованиями не смогут «писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях». Организация призвала родителей военнослужащих, которые сталкиваются в армии с «насилием, унижениями, вымогательствами, неуставными отношениями, отсутствием надлежащих бытовых условий» самостоятельно предавать огласке возникающие проблемы и совместно искать пути их решения.

Вместе с тем в «Солдатских матерях Санкт-Петербурга» выразили надежду, что в ближайшие годы «наметится обратная тенденция» в сфере работы с военнослужащими.

