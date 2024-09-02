Списывания и слив ответов: Учителя выступили за отмену ОГЭ

В Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в десятый класс. По словам главы ведомства Анзора Мусаева, соответствующее предложение намерены доработать, согласовать с экспертами и региональными властями и передать законодателям. Однако Казаков заявил, что ОГЭ следовало бы вовсе отменить.

«Сейчас ОГЭ нужно только для того, чтобы получить аттестат, дальше результаты экзамена никуда не идут. Многие критикуют ОГЭ, отмечая, что он существует непонятно для чего. Видимо, таким образом чиновники пытаются придать этому экзамену в девятом классе какой-то смысл. Школы бы сами могли проводить выпускные экзамены, но наши чиновники школам не доверяют. Не знаю, к чему может привести подобная инициатива, которая выступает спасательным кругом. ОГЭ – это проблема списываний, слива ответов, сама процедура вызывает много критики. Мне сложно представить, что такую систему можно как-то исправить и наполнить каким-то смыслом. На мой взгляд, ОГЭ нужно отменить и оставить выпускные экзамены в девятом классе для школы», - сказал он.