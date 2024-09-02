Списывания и слив ответов: Учителя выступили за отмену ОГЭ
Предложение учитывать результаты ОГЭ при поступлении в девятый класс является попыткой оправдать проведение подобной формы экзамена, сообщил НСН Дмитрий Казаков.
Процедура проведения итогового экзамена за курсы основного общего образования вызывает много критики, потому было бы более целесообразно заменить Основной государственный экзамен (ОГЭ) на внутренние школьные экзамены, сообщил НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
В Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в десятый класс. По словам главы ведомства Анзора Мусаева, соответствующее предложение намерены доработать, согласовать с экспертами и региональными властями и передать законодателям. Однако Казаков заявил, что ОГЭ следовало бы вовсе отменить.
«Сейчас ОГЭ нужно только для того, чтобы получить аттестат, дальше результаты экзамена никуда не идут. Многие критикуют ОГЭ, отмечая, что он существует непонятно для чего. Видимо, таким образом чиновники пытаются придать этому экзамену в девятом классе какой-то смысл. Школы бы сами могли проводить выпускные экзамены, но наши чиновники школам не доверяют. Не знаю, к чему может привести подобная инициатива, которая выступает спасательным кругом. ОГЭ – это проблема списываний, слива ответов, сама процедура вызывает много критики. Мне сложно представить, что такую систему можно как-то исправить и наполнить каким-то смыслом. На мой взгляд, ОГЭ нужно отменить и оставить выпускные экзамены в девятом классе для школы», - сказал он.
В Рособрнадзоре также сообщили, что сформируют «дорожную карту» по совершенствованию государственной итоговой аттестации до 2030 года. По словам собеседника НСН, задания экзамена действительно нуждаются в пересмотре.
«Дети сейчас стремятся идти в 10 класс не потому, что они не хотят получать среднее профессиональное образование. Просто нормальные техникумы и колледжи можно по пальцам пересчитать. Поэтому дети идут сначала в 10 класс и потом уже в техникум. На мой взгляд, думать над заданиями ОГЭ нужно, но если планируется ужесточение самой процедуры, этого, наверное, делать не стоит», - заключил он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2024 году около 60% выпускников девятых классов заявляли о желании поступить в колледжи и техникумы. По ее словам, подобный путь образования позволяет быстрее трудоустроиться, напоминает «Радиоточка НСН».
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