На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы
На Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году нельзя будет использовать калькулятор. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что использование калькулятора не предусмотрено правилами проведения ОГЭ. Ученики могут применять линейку и справочные материалы, содержащие основы школьного курса математики.
Ранее появились демоверсии ОГЭ по математике. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор.
Минпросвещения и Рособрнадзор 17 ноября опубликовали проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. Основной период экзамена пройдет с 23 мая по 1 июля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru