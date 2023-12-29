На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы

На Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году нельзя будет использовать калькулятор. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что использование калькулятора не предусмотрено правилами проведения ОГЭ. Ученики могут применять линейку и справочные материалы, содержащие основы школьного курса математики.

Ранее появились демоверсии ОГЭ по математике. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор.

Минпросвещения и Рособрнадзор 17 ноября опубликовали проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. Основной период экзамена пройдет с 23 мая по 1 июля, сообщает «Радиоточка НСН».

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