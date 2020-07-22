Лидер «Тараканов» рассказал, как будет спасаться от дождя этим летом
Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин рассказал в эфире НСН, как будет спасаться от дождя этим летом.
Начало лета в Москве стало самым дождливым за 126 лет. В связи с чем, жители столицы стали чаще покупать зонты и резиновые сапоги.
Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин поделился со слушателями НСН своими планами по покупке самых актуальных аксессуаров.
«С наступлением глобального потепления наши широты сползают в практически тропический климат, а это значит частые и обильные дожди летом. Поэтому зонты и резиновые сапоги – очень важные аксессуары сегодняшнего дня. Я тоже планирую себе приобрести стильный зонт и сапоги с черепами», – отметил он.
Более того, согласно прогнозам синоптиков, центральную Россию ждёт аномально тёплая осень.
Также Спирин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в связи с угрозой второй волны пандемии COVID-19, было бы неплохо к ней подготовиться, накопив «опыт противостояния заразе».
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