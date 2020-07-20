Вильфанд: Беляев пытался передать погоду через характер своей души

На 72-м году жизни скончался известный российский телеведущий прогнозов погоды и географ-гидролог Александр Беляев. Он несколько лет боролся с раком лёгких.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, каким человеком был Беляев.

«Ведущим он (Беляев - прим. НСН) стал достаточно неожиданно. Мы раньше часто с ним встречались, и он рассказывал, что ему предложили вести прогноз погоды. А ведь он учился – у него специальность такая. Хоть он и гидролог, но прогностическая метеорология – это специальность, по которой он сдавал экзамен. И он начал рассказывать о погоде – и получился совершенно удивительный рассказ. Поскольку он человек душевнейший, добрейший, он пытался передать погоду через характер своей души. И ничего другого в мире в это время для него не было более важного. И это передавалось и зрителям. Это искусство, которому его не учили. Удивительно резонансное совпадение образа на экране и человека. Добрейшей души, увлеченнейшего, преданного своим друзьям», - рассказал Вильфанд.