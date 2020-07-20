Вильфанд: Беляев пытался передать погоду через характер своей души
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, каким человеком был популярный ведущий прогноза погоды Александр Беляев, скончавшийся сегодня.
На 72-м году жизни скончался известный российский телеведущий прогнозов погоды и географ-гидролог Александр Беляев. Он несколько лет боролся с раком лёгких.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, каким человеком был Беляев.
«Ведущим он (Беляев - прим. НСН) стал достаточно неожиданно. Мы раньше часто с ним встречались, и он рассказывал, что ему предложили вести прогноз погоды. А ведь он учился – у него специальность такая. Хоть он и гидролог, но прогностическая метеорология – это специальность, по которой он сдавал экзамен. И он начал рассказывать о погоде – и получился совершенно удивительный рассказ. Поскольку он человек душевнейший, добрейший, он пытался передать погоду через характер своей души. И ничего другого в мире в это время для него не было более важного. И это передавалось и зрителям. Это искусство, которому его не учили. Удивительно резонансное совпадение образа на экране и человека. Добрейшей души, увлеченнейшего, преданного своим друзьям», - рассказал Вильфанд.
По его мнению, Беляев создал собственное направление в жанре прогноза погоды. «Это определенное направление. Многие не знают, как в нашей стране зародился этот жанр в начале 70-х. Прогноз вели две потрясающие ведущие, два кандидата наук, прогнозисты, метеорологи – Галина Григорьевна Громова и Екатерина Аркадьевна Чистякова. Каждая готовила свой материал. Это была эпопея: одни считали, что только прогнозы Громовой правильные, другие – что только Чистяковой. Их знали все. В середине 80-х они ушли, и потом появился Александр Вадимович. И несмотря на такую легкость в подаче он был очень скрупулезен, готовился, звонил в Гидрометцентр, спрашивал, как лучше осветить. Поэтому его прогнозы были высокопрофессиональным, законченным произведением и при этом воспринимались очень легко. Это высокий класс профессионализма и душевных качеств, которые объединились в одном человеке», - заключил собеседник НСН.
У Беляева был обнаружен рак лёгких в 2011 году. Об этом он рассказал в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось.
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