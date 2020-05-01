Новости за ночь: Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения COVID-19

Ранее НСН писала, что Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты ведут «много расследований» с целью установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции и причины её пандемии. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.

Хотя расследования еще не завершены, Дональд Трамп считает, что распространение COVID-19 по миру началась из Китая.

«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — подчеркнул тогда глава Белого дома.

Между тем, все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

