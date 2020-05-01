Новости за ночь: Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения COVID-19
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает телеканал Sky News, об этом сообщил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.
Он подчеркнул, что организация запрашивала допуск к расследованию для того, чтобы выяснить обстоятельства возникновения COVID-19 и не допустить новых эпидемий. При этом, по словам Галеа, в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении коронавируса. Однако не стоит забывать, что Китай не предоставил данные о двух вирусологических лабораториях в Ухане.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты ведут «много расследований» с целью установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции и причины её пандемии. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.
Хотя расследования еще не завершены, Дональд Трамп считает, что распространение COVID-19 по миру началась из Китая.
«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — подчеркнул тогда глава Белого дома.
Между тем, все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru