«Пауки и их кураторы»: Подростковую ЧВК «Редан» связали с западными спецслужбами

Анимешников, избивающих граждан других национальностей, нельзя сравнивать с участниками драк стенка на стенку из 1990-х, сказал в эфире НСН подполковник запаса Олег Иванников.

За молодежной группировкой ЧВК «Рёдан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы, заявил в интервью НСН директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников.

По данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Рёдан». Их отличительный знак - покрашенные в черный цвет длинные волосы и паук с цифрой «4».

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«Это националистическая субкультура, привитая нам западными спецслужбами. Молодежь – самая незащищенная часть населения в информационном плане, но активная и очень чутко реагирующая на все нововведения. ЧВК "Рёдан" и было такой экстремистской организацией, которая ставила своей целью избиение граждан другой национальности, это не только экстремистская организация, но и нацистская», - утверждает Иванников.

При этом он отверг сравнение нынешней ситуации со временами «люберов», когда подростки дрались двор на двор и стенка на стенку.

«Я бы не стал проводить параллели. Мы видим исключительно целенаправленную деятельность западных спецслужб на создание и развитие в России экстремистских сообществ. То, что произошло, – большая недоработка Центра по борьбе с экстремизмом», - заключил собеседник НСН.
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По данным СМИ, в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и ряда других городов в конце февраля прошли полицейские облавы на подростков. Это может быть связано с охотой на так называемых «пауков», членов набирающей популярность среди подростков-анимешников ЧВК «Рёдан».

Новую субкультуру сформировали школьники, подражающие героям японского аниме Hunter x Hunter. Там рассказывается о преступной группировке «Пауки» и ее лидера Генея Рёдана. По данным Life, участники ЧВК «Рёдан» считают своими врагами футбольных фанатов, ультрапатриотов и граждан неславянской внешности.

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