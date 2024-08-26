Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Французские правоохранители открыли дело против основателя Telegram Павла Дурова 8 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Парижа.

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Согласно заявлению ведомства, бизнесмену предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Также в прокуратуре указали, что срок содержания Дурова под стражей может продолжаться до 28 августа 2024 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Павла Дурова не является политическим, пишут «Известия».

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Фото: соцсети
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