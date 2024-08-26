Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
26 августа 202418:39
Французские правоохранители открыли дело против основателя Telegram Павла Дурова 8 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Парижа.
Согласно заявлению ведомства, бизнесмену предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Также в прокуратуре указали, что срок содержания Дурова под стражей может продолжаться до 28 августа 2024 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Павла Дурова не является политическим, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ущерб Минобороны по делу полковника ВСУ Храпача превысил ₽4,6 млн
- Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии
- Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
- Кабмин поддержал переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
- МИД РФ: Послу Индии разъяснили позицию России по конфликту на Украине
- Рособрнадзор получил более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
- СМИ: Дуров находится под следствием за отказ сотрудничать в области преступлений
- Палестина может направить заявку на вступление в БРИКС
- Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим
- США назначили награду за данные о хакере из Белоруссии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru