Сноуден рассказал, какими мессенджерами лучше не пользоваться
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, какими мессенджерами лучше не пользоваться чиновникам. В интервью французской радиостанции France Inter он заявил, что использование таких приложений как WhatsApp и Telegram небезопасно. Так он прокомментировал слова журналиста о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон использует Telegram, а глава французского правительства пользуется WhatsApp.
«Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка», — отметил Сноуден.
Кроме того, по его словам компания Facebook, владеющая мессенджером WhatsApp, слой за слоем снимает с приложения защиту, объясняя это интересами национальной безопасности. В завершение экс-сотрудник АНБ посоветовал использовать для переписки Signal или Wire, так как они не принадлежат компании Facebook.
Ранее в эфире НСН адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена оценил шансы своего подзащитного вернуться на родину в США.
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