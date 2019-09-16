Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, какими мессенджерами лучше не пользоваться чиновникам. В интервью французской радиостанции France Inter он заявил, что использование таких приложений как WhatsApp и Telegram небезопасно. Так он прокомментировал слова журналиста о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон использует Telegram, а глава французского правительства пользуется WhatsApp.

«Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка», — отметил Сноуден.