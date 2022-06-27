Спецпредставитель президента заявил, что отключить Россию от интернета невозможно

Отключение России от глобальной Сети практически невозможно и сама страна от интернета отгораживаться тоже не собирается, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по цифровизации Дмитрия Пескова.

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«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сообщил он.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — отметил Песков.

Простые россияне никак не почувствуют, если в Европе произойдет полное отключение отечественных операторов от точек обмена интернет-трафиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Интернет
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