Минцифры: Россия может перенаправить интернет-трафик через Азию

Россия в случае отключения от европейских точек обмена перенаправит интернет-трафик через Азию. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает агентство «Прайм».

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«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — заявил министр.

Кроме того, Шадаев рассказал, что Минцифры готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками оборудования с Запада по заключенным ранее контрактам, сообщает телеканал «360».

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Фото: digital.gov.ru
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