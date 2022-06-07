Минцифры: Россия может перенаправить интернет-трафик через Азию

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — заявил министр.

Кроме того, Шадаев рассказал, что Минцифры готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками оборудования с Запада по заключенным ранее контрактам, сообщает телеканал «360».

