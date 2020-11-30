Спецпредставитель президента РФ призвал полностью отказаться от мусоропроводов

«Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и всё: мусоропровод останется», — отметил Иванов в интервью «Интерфаксу».

Спецпредставитель отметил, что идея эта должна внедряться поэтапно, напомнив, что все новые многоквартирные дома теперь в России будут строиться без мусоропроводов, пишут «Известия».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, почему возвращение Дениса Буцаева на должность главы «Российского экологического оператора» поможет реализовать «мусорную» реформу.

«Я осенью прошлого года, когда Буцаева сняли с должности, выразил искреннее недоумение, почему это произошло. Дорожная карта по мусорной реформе, которая была разработана под его руководством, была крайне понятна, прозрачна и показала эффективность уже в первые недели работы», - отметил он.



