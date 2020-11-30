Спецпредставитель президента РФ призвал полностью отказаться от мусоропроводов
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах.
По его словам, это станет условием эффективного внедрения программы по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.
Он отметил, что для того, чтобы заварить мусоропроводы, понадобится согласие всех жильцов.
«Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и всё: мусоропровод останется», — отметил Иванов в интервью «Интерфаксу».
Спецпредставитель отметил, что идея эта должна внедряться поэтапно, напомнив, что все новые многоквартирные дома теперь в России будут строиться без мусоропроводов, пишут «Известия».
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, почему возвращение Дениса Буцаева на должность главы «Российского экологического оператора» поможет реализовать «мусорную» реформу.
«Я осенью прошлого года, когда Буцаева сняли с должности, выразил искреннее недоумение, почему это произошло. Дорожная карта по мусорной реформе, которая была разработана под его руководством, была крайне понятна, прозрачна и показала эффективность уже в первые недели работы», - отметил он.
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