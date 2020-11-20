«Год потеряли». Бизнес поддержал возвращение автора «мусорной» реформы в РЭО

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию рассказал в эфире НСН, почему возвращение Дениса Буцаева на должность главы «Российского экологического оператора» поможет реализовать реформу.

Бывший гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев может вернуться к своей должности, сообщается «Интерфакс» со ссылкой на источники. В задачи РЭО входит контроль за эффективным обращением твердых коммунальных отходов в России.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, почему возвращение чиновника на пост положительно скажется на исполнении реформы.

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«Я осенью прошлого года, когда Буцаева сняли с должности, выразил искреннее недоумение, почему это произошло. Дорожная карта по мусорной реформе, которая была разработана под его руководством, была крайне понятна, прозрачна и показала эффективность уже в первые недели работы», - отметил он.

Неверов напомнил, что после смены руководства РЭО были достигнуты новые цели, однако реформа так и не заработала.

«Потому что не был использован инвестиционный потенциал государства. То есть не хватило реальной финансовой поддержки. Не стали строиться новые объекты инфраструктуры в тех количествах, которые отражены в реформе. Мы год потеряли, потому что кадры решают все. Я крайне поддерживаю это назначение», - сказал бизнес-омбудсмен по экологии.

Ранее Счетная палата, проанализировав деятельность РЭО, назвала ситуацию с мусорными отходами в России «близкой к критической» и призвала Минприроды к своевременному принятию нормативных правовых актов, которые позволят регионам своевременно вступить в реформу.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:ЭкологияРеформаМусор
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