«Год потеряли». Бизнес поддержал возвращение автора «мусорной» реформы в РЭО

«Я осенью прошлого года, когда Буцаева сняли с должности, выразил искреннее недоумение, почему это произошло. Дорожная карта по мусорной реформе, которая была разработана под его руководством, была крайне понятна, прозрачна и показала эффективность уже в первые недели работы», - отметил он.



Неверов напомнил, что после смены руководства РЭО были достигнуты новые цели, однако реформа так и не заработала.



«Потому что не был использован инвестиционный потенциал государства. То есть не хватило реальной финансовой поддержки. Не стали строиться новые объекты инфраструктуры в тех количествах, которые отражены в реформе. Мы год потеряли, потому что кадры решают все. Я крайне поддерживаю это назначение», - сказал бизнес-омбудсмен по экологии.



Ранее Счетная палата, проанализировав деятельность РЭО, назвала ситуацию с мусорными отходами в России «близкой к критической» и призвала Минприроды к своевременному принятию нормативных правовых актов, которые позволят регионам своевременно вступить в реформу.

