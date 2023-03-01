Мясников назвал безвредную ежедневную дозу алкоголя
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале назвал безвредную для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья.
По его словам, 14 граммов чистого спирта в день не принесут вреда взрослому человеку. Это примерно 45 миллилитров крепкого алкоголя - рюмка водки, виски или коньяка, 150 миллилитров вина (бокал), либо 360 миллилитров пива.
Доктор отмечает, что с одной стороны алкоголь - зло, которое может спровоцировать различные болезни, а с другой - добро, которое этот же риск, наоборот, снижает. Последнее утверждение, в частности, касается сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Мясников.
При этом врач предупредил, что для беременных женщин и ранее злоупотреблявших спиртным не существует безвредных доз. Он также призвал полностью отказаться от алкоголя людей с болезнями поджелудочной железы и гепатитом.
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