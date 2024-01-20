Microsoft обвинила РФ в поддержке хакеров, атаковавших компанию

Отмечается, что специалисты зафиксировали атаку на корпоративные системы 12 января.

«Команда по безопасности ... обнаружила государственную атаку … определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — указано в заявлении.

При этом в Microsoft не привели никаких доказательств связи злоумышленников с РФ.

По данным корпорации, киберпреступники смогли получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи, с помощью которой проникли в учетные записи электронной почты высшего руководства и ряда сотрудников Microsoft. Компания активировала процесс реагирования для расследования, пресечения вредоносной деятельности хакеров и смягчения атаки.

Ранее в Кремле назвали обвинения России в хакерстве «излюбленным хобби во всем мире», подчеркнув, что Москва неоднократно отвергала их и заявляла о готовности сотрудничать в борьбе с киберпреступниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

