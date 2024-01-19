Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО

Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала спецоперации на Украине, рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым, передает ТАСС.

В 2023 году банк успешно отразил 124 DDoS-атаки. Он добавил, что с учетом геополитической обстановки снижения активности злоумышленников не ожидается, мошенники будут «усложнять» свои схемы.