Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала спецоперации на Украине, рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым, передает ТАСС.
В 2023 году банк успешно отразил 124 DDoS-атаки. Он добавил, что с учетом геополитической обстановки снижения активности злоумышленников не ожидается, мошенники будут «усложнять» свои схемы.
В целом сегодня мошенники уже начали использовать дипфейки, хотя подобные схемы обмана пока и не носят массового характера, заявил он. Так, преступники могут подделывать фото и видео, а также аудио и «считывать» голос владельца устройства.
В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, передает «Радиоточка НСН».
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