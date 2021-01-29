Специалисты объяснили гибель группы Дятлова в горах Урала

В России появилась новая партия, именуемая «Справедливая Россия – За правду» «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости» За новую партию уже сейчас готовы проголосовать 10% россиян - данные ВЦИОМ Хватит ли веры в социалистическое будущее для попадания в Госдуму?