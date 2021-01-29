Специалисты объяснили гибель группы Дятлова в горах Урала

Ученые из Швейцарии построили аналитическую модель, чтобы проверить гипотезу лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в 1959 году, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам моделирования, при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были обнаружены у погибших.

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В 2020 году по результатам проверки Генпрокуратуры была названа главная причина гибели туристов на перевале Дятлова. Эксперты рассмотрели 75 версий трагедии. По словам замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрея Курьякова, туристы погибли из-за схода снежной лавины. В Генпрокуратуре считают, что теперь вопрос о причинах произошедшего закрыт.

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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
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