Disney купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

Немецкое отделение компании Disney купило права на показ российского сериала «Перевал Дятлова», сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-2-3 Production.

Его также покажут на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории и в скандинавских странах, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Сериал, в котором снялись Петр Федоров, Егор Бероев, Сергей Шакуров и другие, рассказывает о драматических событиях 1959 года, когда группа российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала.