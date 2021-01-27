Disney купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

Немецкое отделение компании Disney купило права на показ российского сериала «Перевал Дятлова», сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-2-3 Production.

Его также покажут на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории и в скандинавских странах, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Сериал, в котором снялись Петр Федоров, Егор Бероев, Сергей Шакуров и другие, рассказывает о драматических событиях 1959 года, когда группа российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала.

Эксперт призвал не верить СК по делу группы Дятлова

В 2020 году по результатам проверки Генпрокуратуры была названа главная причина гибели туристов на перевале Дятлова. Эксперты рассмотрели 75 версий трагедии. По словам замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрея Курьякова, туристы погибли из-за схода снежной лавины. В Генпрокуратуре считают, что теперь вопрос о причинах произошедшего закрыт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
ТЕГИ:Перевал ДятловаСериалы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры