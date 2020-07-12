Умер главный свидетель по делу гибели туристов на перевале Дятлова

Турист Михаил Шаравин, нашедший в 1959 году палатку и первых погибших на перевале Дятлова, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Фонда памяти группы Юрия Кунцевича.

Он отметил, что именно Шаравин первым обнаружил палатку и тела погибших.

«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», - сказал руководитель фонда.

Кунцевич заявил, что в фонде сохранены все показания Михаила Шаравина о поисковых работах на перевале Дятлова.

Адвокат фонда Дятлова отреагировал на официальную версию гибели туристов

«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем», - считает Кунцевич.

Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

В субботу, 11 июля, по результатам проверки Генпрокуратуры, была названа главная причина гибели туристов на перевале Дятлова. Эксперты рассмотрели 75 версий трагедии. По словам замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрея Курьякова, туристы погибли из-за схода снежной лавины. В Генпрокуратуре считают, что теперь вопрос о причинах произошедшего закрыт.

Ранее автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов в беседе с НСН заявил о своей версии гибели людей на перевале Дятлова.

«У меня нет 100% убеждения в ту или иную сторону, но больше всего я склоняюсь, что произошла некая авария: либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, люди стали задыхаться и по этой причине выскочили на свою погибель; либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии», - отметил Варсегов.

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ФОТО: Перевал Дятлова
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