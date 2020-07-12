Умер главный свидетель по делу гибели туристов на перевале Дятлова

Турист Михаил Шаравин, нашедший в 1959 году палатку и первых погибших на перевале Дятлова, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Фонда памяти группы Юрия Кунцевича.

Он отметил, что именно Шаравин первым обнаружил палатку и тела погибших.

«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», - сказал руководитель фонда.

Кунцевич заявил, что в фонде сохранены все показания Михаила Шаравина о поисковых работах на перевале Дятлова.