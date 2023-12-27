Специалисты начали монтаж главного пролета моста на станции «Текстильщики» БКЛ
Специалисты начали установку главного пролетного строения пешеходного моста между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий московского метро, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сначала специалисты установят 52 метра металлоконструкции над железной дорогой на временные опоры, а потом выполнят семь этапов продольной надвижки.
Заммэра напомнил, что мост будет иметь длину почти 140 метров и пройдет над железной дорогой, улицей Люблинская и соединит северный вестибюль станции БКЛ метро с вестибюлем станции «Текстильщики» ТКЛ. Возведение этой пересадки улучшит доступность транспорта для больше 20 тысяч пассажиров.
По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, сейчас специалисты продолжают строительство монолитных конструкций лестничных сходов на одноименные станции метро. Он также отметил, что общий объем монолитных работ на объекте составляет почти шесть тысяч кубических метров, вес металлического пролетного строения – более 630 тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru