Метрополитен Москвы использует оборудование и материалы отечественного производства

Программа строительства Московского метрополитена стимулирует развитие промышленных производств в регионах страны, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«География поставок весьма обширна – от Санкт-Петербурга до Поволжья и Урала. Не будет преувеличением сказать, что строительство московского метро – результат работы промышленности всей страны», – добавил он.

В Санкт-Петербурге производят эскалаторы. Урал поставляют рельсы, а в Нижегородской и Новосибирской области создают стрелочные переводы. Город Видное Московской области поставляет панели аз алюминия. Также в столице и в Подмосковье расположены высокотехнологичные производители систем магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

«Выпуск высокотехнологичной продукции не ограничивается столичным регионом – он налажен во многих российских городах. Например, оборудование слаботочных систем, радиосвязи и оповещения производят в Белгороде, Екатеринбурге и Перми», – заметил генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

В свою очередь заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев рассказал о том, что специалисты инжинирингового холдинга создали и развивают цифровую платформу контрагентов. Она является интерфейсом взаимодействия с подрядчиками и поставщиками.

«Платформа представляет собой мультисервисный инструмент, уникальный для строительной отрасли. Для каждого контрагента на цифровой платформе создается интерактивный личный кабинет с набором услуг», – сообщил он.

В будущем портал будет способствовать созданию соревновательной среды между контрагентами. На главной странице платформы разместят интегральный рейтинг с оценками. Сейчас портал запущен в тестовом режиме, количество регистраций контрагентов превысило прогнозные показатели в 10 раз.



