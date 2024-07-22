Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье

Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной.

Экипажу разбившегося под Коломной SSJ не удалось остановить снижение самолета, когда тот стал пикировать с большой скоростью, сообщили в МАК.



Специалисты установили, что экипаж пробовал вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но им это не удалось.



В МАК направили авиационным властям донесение, в котором описали выявленные проблемы и дали рекомендации для корректировок. Расследование причин авиакатастрофы при этом продолжается.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

