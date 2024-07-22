Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье
Специалисты установили обстоятельства крушения Sukhoi Superjet 100 в Московской области, расследование для определения причин продолжается, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной.
Экипажу разбившегося под Коломной SSJ не удалось остановить снижение самолета, когда тот стал пикировать с большой скоростью, сообщили в МАК.
Специалисты установили, что экипаж пробовал вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но им это не удалось.
В МАК направили авиационным властям донесение, в котором описали выявленные проблемы и дали рекомендации для корректировок. Расследование причин авиакатастрофы при этом продолжается.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.
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