Специалист рассказал, как защитить содержимое электронной почты

Все почтовые сервисы и приложения, шифрующие сообщения, уязвимы, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева.

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По его словам, не существует гарантии полной безопасности. Так, злоумышленник может получить доступ к почтовому ящику, если украдет телефон или установит на компьютере специальную шпионскую программу.

Эксперт советует установить защищенный мессенджер, например, Telegram. Кроме того, существует новый мессенджер Signal, который позиционирует себя как самый защищённый.

Напомним, Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить доступ к ботам, которые позволяют пользователям купить информацию практически о любом человеке по запросу.

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Фото: pixabay.com/ stux
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